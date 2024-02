Taylor Swift jest rekordzistką w pobijaniu rekordów. To już się robi męczące

Taylor Swift została rekordzistką w pobijaniu rekordów. To, co się wokół niej ostatnio dzieje, jest dla mnie czymś niewyobrażalnym. Mam wrażenie, że po latach produkowania mainstreamowych piosenek o miłości, złamanym sercu i byłych partnerach, które po prostu leciały sobie w radio albo na imprezie, wokalistka urosła do rangi bogini i guru muzyki (i tak też traktują ją Swifties, jej fani i fanki).



I jeszcze pal sześć, gdyby została po prostu w branży muzycznej, ale nie - piosenkarka postanowiła bardzo sprytnie zawojować świat filmu, piekąc dwie pieczenie na jednym ogniu. No bo skoro już ruszamy w trasę koncertową, to wykorzystajmy ten czas i zróbmy film dokumentalny, żeby na pewno wszyscy mieli okazję zobaczyć występy, na których bawią się miliony ludzi z całego świata (chyba nie muszę w tym miejscu wspominać, że produkcja jest najbardziej dochodowym dokumentem z koncertu wszech czasów). Ale, żeby nie być gołosłownym, sprawdźmy, co w zasadzie udało się osiągnąć Taylor Swift w relatywnie krótkim czasie.