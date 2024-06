Oj, widzowie Netfliksa, już widzę wasze rozczarowane miny po obejrzeniu „Teściów 2”. Miałem taką samą

W „dwójce” niby wszystko jest tak samo. Niedoszli małżonkowie postanawiają jeszcze raz wziąć ślub, tym razem nad morzem. Raz jeszcze dochodzi do spotkania, choć tym razem już bez Marcina Dorocińskiego, za to z Erykiem Kulmem, jako młodym partnerem bohaterki granej przez Ostaszewską.



Niestety, nietrudno odnieść wrażenie, że wszystko to, co udało się w „jedynce”, nie wyszło w kontynuacji. Patent z napięciem klasowym między małżeństwami działał raz i pasował do polskiego wesela, bo bazował obserwowaniu różnych podejść do tego samego tematu. Tym razem twórcy umieścili bohaterów w drogim hotelu i większość dowcipów oparli o to, że małomiasteczkowi rodzice pana młodego nie bardzo potrafią się tam odnaleźć. Wszystko to zostało podlane żartami z problemów alkoholowych bohatera granego przez Woronowicza. Ciarki cringe’u to mało powiedziane.