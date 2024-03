Zła wiadomość dla fanów: „Batman 2” z Pattinsonem ma nową datę premiery. Znacznie bardziej odległą

W tym czasie James Gunn otrzyma więcej przestrzeni, by rozkręcić swoje nowe filmowe uniwersum DC, które - przypomnę - będzie miało swojego Batmana. Póki co jednak czekamy na wielkie otwarcie, czyli film „Superman”, który będziemy mogli zobaczyć już 11 lipca 2025.



Opóźnienie spotkało też spin-off serii Reevesa: „The Penguin”, czyli serial skupiony na postaci antagonisty granego przez Colina Farrella. W maju 2023 prace wstrzymano, a konkretna data debiutu nie została podana. Planowo serial miał trafić do oferty serwisu Max w połowie 2024 r., ostatecznie jednak zobaczymy go bliżej zimy. Serial ma podłożyć fundament pod „Batmana 2”: bezpośrednio doprowadzić do sequela i jego fabularnego rdzenia. Pozostaje nam czekać.



Film „The Batman” obejrzycie m.in. w Amazon Prime Video.