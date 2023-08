Jeden z najlepszych seriali dostępnych na Disney+ powrócił z 2. sezonem! To pyszna rozrywka na weekend

Carmy Berzatto wciąż marzy o otwarciu restauracji. Po odkryciu pieniędzy, które jego zmarły brat Mikey (Jon Bernthal) ukrył w puszkach po pomidorach, wreszcie dysponuje sumą, która może mu pomóc w realizacji planów budowy luksusowej placówki. Mając u boku zastępcę szefa kuchni, Sydneya (Ayo Edebiri), będzie musiał ponownie zainwestować pieniądze, przebudować wnętrze The Original Beef of Chicagoland (restauracji, która wcześniej należała do jego brata) i zapoznać swoich pracowników z nowymi technikami. Przede wszystkim jednak będzie musiał przepracować żałobę - żal po stracie, który wciąż jeszcze w nim tkwi.



Mamy zatem w 2. serii tej unikalnej produkcji niemal wszystko to, co stanowiło o sile "jedynki" - twórcy wiedzą, co zrobili dobrze i nie zamierzają z tego rezygnować, a raczej rozbudować, poszerzyć. Dlatego też choćby w kwestii badania sfer emocjonalnych swoich bohaterów wkraczają na nowe terytoria. W dziele Christophera Storera właściwie każda postać musi nie tylko zmagać się ze stratą, lecz także przekonać się, czy dążenie do wielkości rzeczywiście jest warte takiego poświęcenia. Przy tym wszystkim solidnymi fundamentami fabuły pozostają właśnie tęsknota i... rzemiosło, samodoskonalenie w obliczu rosnących wyzwań. Bohaterowie walczą, sprawdzają, atakują i rezygnują, ale nie stoją w miejscu - rozwijają się, przekształcają. Są żywi i pełnowymiarowi.