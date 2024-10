Jezus, MMA i metal - nie wiedziałem, że potrzebuję tego połączenia. Ten film zaraz trafi do kin

"Nie wierzę!" - chciałoby się powiedzieć po usłyszeniu konceptu na "The Carpenter". Ale tak, ten film naprawdę powstał. Zobaczymy w nim Jezusa i walki MMA. Jakby to połączenie nie wydawało się wystarczająco szalone, to dodajmy, że z głośników będzie nas jeszcze dobiegać muzyka metalowa.