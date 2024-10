Box Office 2024: TOP 10 najlepiej zarabiających filmów tego roku

To dość niespodziewany sukces. Niewiele brakowało, a film w ogóle by do kin nie trafił. Warner Bros. chciało wypuścić go od razu do streamingu, ale Tim Burton się na to nie zgodził. Wytwórnia się ugięła i okazuje się, że bardzo dobrze zrobiła. Ten requel (reboot/sequel) hitu sprzed grubo ponad 30 lat przypadł do gustu tak krytykom, jak i widzom.