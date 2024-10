Na Max trafił hit, który kilka miesięcy temu podbił kina na całym świecie. A krytycy go zbesztali

„Garfield” - najnowsza animacja o słynnym kocie-żarłoku - zarobił 255 mln dol. na całym świecie przy zaledwie 60 mln dol. budżetu. Nie muszę chyba tłumaczyć, że to naprawdę dobry wynik i komercyjny sukces. Bilety rozchodziły się jak świeże bułeczki mimo bardzo niskich not od recenzentów - nie jest to jednak niczym dziwnym, biorąc pod uwagę fakt, że mówimy o filmie skierowanym do młodszych odbiorców. W takim przypadku rzadko kiedy ktoś sugeruje się opiniami: już sam fakt, że mówimy o animowanej produkcji skupionej na popularnym rudym leniuchu, zapewne przełożył się na sprzedaż biletów. Dzieciaki nie są przecież zbyt wybredne, a rodzice zabierali je na seans, by sprawić im frajdę.



Co ciekawe, w serwisie Rotten Tomatoes rozstrzał opinii jest kolosalny: zaledwie 36 proc. pozytywnych recenzji dziennikarzy i aż 80 proc. wyższych not od publiczności. 3,80/10 kontra 4,1/5.