HBO po cichu usunęło kilka wpadek z jednego odcinka "The Last of Us"

Cóż to są za emocje! Nic dziwnego, że cały świat z zapartym tchem wyczekuje kolejnych odcinków "The Last of Us". Ta adaptacja gry wideo to nie tylko jedna z najpopularniejszych produkcji HBO, ale też jeden z najlepiej ocenianych seriali nadawcy. Jego twórcy nie uniknęli jednak paru wpadek. Nie są tak duże, jak kubek ze Starbucksa w "Grze o tron" i przy tak wciągającej opowieści łatwo je przegapić. Uważnym widzom udało się jednak je wyłapać.



Oczywiście, gdy odkryje się niedopatrzenia w tak popularnych serialach jak "The Last of Us", to zaraz mówią o nich wszyscy fani. Po sieci rozniosła się więc wieść, że w szóstym odcinku w jednej ze scen widać ekipę i sprzęt realizatorów, a w innej - tajemniczą dłoń trzymającą konia. Nie odpalajcie jednak epizodu na HBO Max, aby to teraz sprawdzać. Jakkolwiek byście się nie starali, już tego nie zauważycie. Tak działa magia CGI.