Już teraz możemy bez wahania nazwać „The Last of Us” hitem - pilotażowy epizod przyciągnął przed ekrany 4,7 mln widzów, a ponadto osiągnął wielki sukces artystyczny. Zarówno krytycy, jak i widzowie (w tym fani gry studia Naughty Dog) wystawiają produkcji HBO wysokie noty i zgadzają się, że to najlepsza adaptacja gry wideo w historii.



Biorąc pod uwagę tryb cotygodniowego wypuszczania po jednym odcinku, w sieci co poniedziałek będzie roić się od dyskusji, pytań i teorii - zupełnie jak przy okazji emisji „Rodu smoka”. Jednym z podejmowanych przez widzów tematów jest piosenka Never Let Me Down Again od Depeche Mode, która rozbrzmiewa z radia na samym końcu epizodu.