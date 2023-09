Życie supermodelek nie takie kolorowe. Dokument Apple TV+ ujawnia przerażający fakt; na planie było czuć napięcie

Tym razem to Apple postanowiło pokazać kulisy karier czterech supermodelek, które trzęsły światem mody w latach 90. W filmie "The Super Models", Cindy Crawford, Naomi Campbell, Christy Turlington oraz Linda Evangelista wspominają kulisy karier w modelingu, a przy okazji uchylają rąbka tajemnicy o swoich nie zawsze idealnych życiach. Linda Evangelista przyznaje, że padła ofiarą przemocy ze strony swojego męża, Gerarda Marie - i czuła się zmuszana do robienia nagich zdjęć w wieku zaledwie szesnastu lat.



Warto dodać, że na planie "The Super Models" doszło do nietypowej sytuacji, która pokazała prawdziwe relacje między modelkami. Czyżby istniała między nimi rywalizacja i napięcie? Na planie filmu, gdy trzy z nich przygotowywały się do jednej z sesji zdjęciowej, nagrany został moment, gdzie do sali weszła czwarta z supermodelek - Linda Evangelista. Atmosfera stała się wtedy dość napięta. Linda serdecznie przywitała się z Cindy Crawford oraz Christy Turlington, natomiast dość oschle z Naomi Campbell. Obie modelki przywitały się dość lakonicznymi słowami: "miło cię widzieć".