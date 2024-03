Ten thriller napisany jest tak precyzyjnie, że nie każdy go polubi. Oceniamy książkę Joanny Łopusińskiej

Autorka używa bowiem wielu matematycznych i fizycznych definicji. I choć stara się wyjaśnić je w taki sposób, by były one zrozumiałe dla czytelnika, to niestety ci, którzy nie interesują się tego rodzaju tematyką, będą mieli kłopot. I to już nie chodzi nawet o nadążanie za skomplikowanymi procesami w głowach naukowców, a po prostu o to, by skupić się na płynącej fabule. Pod tym względem to zdecydowanie nie jest sensacyjny thriller na wakacje, chyba że Reguła Przypadku, nowa algebra, jednolita teoria pola czy Projekt Analemma Tower nie są dla was obce. I mimo że autorka przychodzi z pomocą, umieszczając na początku książki listę bohaterów, a każde niezrozumiałe sformułowanie jest tłumaczone w przypisie, sprawia to, że trzeba się co jakiś czas oderwać od opowieści, a to zdecydowanie nie sprzyja skupieniu się na historii Avy.



Można się także pogubić w związku z dosyć częstymi przeskokami czasowymi i lokalizacyjnymi. Bohaterowie są bowiem porozrzucani między Oksfordem, Londynem, Genewą, Nowym Jorkiem czy New Jersey, a opowieść osadzona jest także w różnych momentach w czasie - w czasach współczesnych poznajemy bowiem Avę Majewską, Jacoba Hardinga, Alexa Kedę, Eleanor Moore czy Timothy'ego Browna, a między 1953 a 1955 przyglądamy się poczynaniom Alberta Einsteina u schyłku jego życia. Wszystko to ubogaca powieść, a jednocześnie sprawia, że trzeba maksymalnie skupić na niej swoją uwagę.