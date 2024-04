"Fajerwerki próżności" to był niemal pewniak - no bo co mogło pójść nie tak? Genialny reżyser, spory budżet w wysokości 47 mln dol. (który ostatecznie się nie zwrócił), ciekawa fabuła i uznana obsada to już pierwszy krok do sukcesu. Po drodze nastąpił pewien zgrzyt, który sprawił, że "Fajerwerki" okazały się totalnym niewypałem - co zabawne, większość osób twierdzi, że miał on związek z nieodpowiednio dobraną obsadą.