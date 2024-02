Truskawki w czekoladzie na TikToku - o co chodzi w viralowym trendzie?

Ponad 40 mln polubień i niemal 523 tys. komentarzy - nagranie z truskawkami w czekoladzie podbiło TikToka, stając się jednym z najpopularniejszych filmików na platformie. Pozostałe tiktoki do nagrania Bobby'ego Caldwella "What You Won't Do for Love" osiągnęły status nie mniejszych hitów, zgarniając po kilkadziesiąt milionów odsłon. O co chodzi w viralowym trendzie?