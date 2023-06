Film „Vengeance”, który debiutował na Festiwalu Filmowym Tribeca, nie jest obrazem doskonałym, ale z całą pewnością wystarczająco unikalnym, wciągającym i niegłupim, by poświęcić mu półtorej godziny swojego życia. Tym bardziej, że - gwarantuję - najpewniej nie oglądaliście w ostatnim czasie niczego podobnego.



Film Novaka początkowo wydaje się dość przewidywalny, szybko jednak zdajemy sobie sprawę, że jego siła to małe zaskoczenia. Twórca wprowadza kolejne klisze i stereotypy po to, by niedługo później je rozbroić; czasem pokazuje, z czego - jego zdaniem - mogą wynikać, kiedy indziej obrazuje, w jaki sposób mogą pokrywać się z prawdą, jednocześnie rozmijając się z krzywdzącą interpretacją. I tak na przykład członkowie rodziny Abby to, w istocie, grupa tak zwanych „rednecków” i szczęśliwych posiadaczy kilkunastu egzemplarzy broni palnej - co nie jest równoznaczne z tym, że są niemądrzy, oderwani od rzeczywistości, wrodzy czy skrajnie uprzedzeni. Przeciwnie: dosłownie każda z postaci prędzej czy później czymś zaskakuje, pokazując swój indywidualizm - choć początkowo mogą wydawać się dość jednoznaczne.



Interesujący jest również sam główny bohater - choć nie jestem fanem tego, że film lubi go karcić, momentami zajeżdżając ocierającym się o banał moralitetem, ostatecznie pozwala mu przebyć ciekawą drogę, której finisz może zdziwić. Ben, krytykując stereotypizację, sam nie wychodzi poza stereotypy, karmiąc się swoimi zamkniętymi medialnymi pętlami i prezentując postawę, którą sam piętnuje. W końcu jednak bohater spogląda na siebie ze wstrętem, uświadamiając sobie, że jest więźniem dokładnie tego samego ograniczonego myślenia, które potępia.



