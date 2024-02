Wardęga i Boxdel żenująco komentują kobiecą anatomię. Szybko poszło, szeryfie internetu

Według mnie każdy rodzaj ciała, czy to kobiecego czy męskiego, jest OK. Jeden lubi wysokie, inny niskie, jeden lubi duże piersi, a ja np. lubię mniejsze. Jeden lubi elfy, inny krasnoludów. Każdy, w tym ja, ma prawo do preferencji. Jeśli mam być szczery, to w Fagacie najmniej podoba mi się jej umysł i mam prawo do takiej opinii.