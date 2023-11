Na premierę 2. sezonu "Wednesday" trochę sobie poczekamy. Twórcy przenoszą plan do innego kraju

Jak się okazuje, ekipa "Wednesday" przeprowadzi się do innego kraju. Pierwsza odsłona serialowego hitu Netfliksa kręcona w Rumunii, od września 2021 do marca 2022 roku. Teraz filmowcy przeniosą się do Irlandii i to właśnie tam powstaną zdjęcia do nowej serii. Choć ruszą wiosną przyszłego roku, dokładna data premiery nie jest jeszcze znana. Możemy jednak zakładać, że od startu prac do debiutu w serwisie minie najpewniej rok (poprzednim razem pierwszy klaps i premierę dzieliło 13 miesięcy). Dlatego też, jakkolwiek Netflix traktuje ten tytuł priorytetowo, wątpliwe, by pokazał go publiczności wcześniej, niż w pierwszym kwartale 2025 roku.



