„Wejście smoka” wraca do polskich kin po wielu latach. Nasi rodacy szaleli na jego punkcie

Ostatni film z pełnym udziałem Bruce’a Lee (aktor zmarł po zrealizowaniu zaledwie 30 minut materiału do „Gry śmierci”) to prekursor - dzieło przecierające szlaki dla innych kultowych filmowych i growych bijatyk. Lokacje, bohaterowie, pojedynki - wszystko jest tu „za bardzo”, ale nie na tyle, by jakościową rozrywkę przekształcić w śmieszność. Obraz przeszedł przez nasze kina jak burza i sprawił, że cała Polska kojarzyła postać Bruce’a Lee (o zapoczątkowaniu mody na sztuki walki nie wspominając). Dość rzec, że w pierwszym roku od premiery w komunistycznej Polsce (1982) sprzedano aż 11,3 mln biletów, a widzowie uczestniczyli w seansach po kilka, kilkadziesiąt razy.