Wersow krytykuje futra, a nosi buty z owczej skóry. PETA opublikowała wstrząsające nagranie z ich produkcji

Świąteczny okres obfituje na YouTubie w serie filmików zwanych vlogmasami, które polegają na publikowaniu przez youtuberów materiałów przez cały grudzień, aż do Wigilii. Jedną z osób, która w tym roku wystartowała ze swoją serią vlogmasów, jest Wersow. Influencerka podzieliła się z widzami kolejnym filmem z jej dobrze znanego już cyklu "Lumpeks vs. sieciówka"; polega on na tym, że Ekipa ma za zadanie odgadnąć, które elementy garderoby są nowe, a które zostały zakupione w second handzie. I choć tego typu materiały są na jej kanale chętnie oglądane i cieszą się pozytywnym odzewem wśród fanów, tak tym razem Wersow została ostro przez nich skrytykowana.