Reżyser "Wiedźmina" sugeruje, że Cavill opuścił serial ze zmęczenia

To bardzo wyczerpujące dla głównego aktora, więc po trzech sezonach myślę sobie: okej, powołał serial do życia i jeśli czuje, że zrobił, co mógł - wierzę mu. To skupienie, które on ma i to pragnienie, aby zrobić to wszystko dobrze, jest prawdziwym darem. Motywuje innych do powiedzenia sobie: wystarczająco dobre nie jest wystarczająco dobre. To musi być fantastyczne! Wszyscy chcemy tak pracować: nie chcemy robić czegoś dobrego, chcemy robić coś niesamowitego.