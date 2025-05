Współczesny klasyk filmowego romansu. Mija 10 lat od premiery wybornego reprezentanta gatunku

Prawdę powiedziawszy, dopiero po jakimś czasie w pełni przekonałem się do kina romantycznego. Moja pierwsza styczność z tą sekcją filmową miała miejsce wiele lat temu, za dzieciaka, kiedy wieczorem, na TVN leciał "Francuski pocałunek" z Meg Ryan i Kevinem Klinem. Do dnia dzisiejszego mam wielki sentyment do tego filmu, nawet mimo tego, że na poziomie stricte filmoznawczym aż tak już się nim nie zachwycam. Później doszły produkcje spod literackiego znaku Nicholasa Sparksa - oczywiście "Pamiętnik", ale też "List w butelce" czy "Noce w Rodanthe". W międzyczasie trafił się film będący bohaterem dzisiejszego artykułu - "Wiek Adaline". Za chwilę minie 10 lat od jego kinowej premiery w Polsce.