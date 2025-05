Pierwsze reakcje po Mission: Impossible - The Final Reckoning? To spektakularne kino

"Mission: Impossible - The Final Reckoning" już jutro zostanie pokazane na festiwalu w Cannes w sekcji pozakonkursowej. Wiele wskazuje na to, że będzie to ostatnia odsłona jednej z najsłynniejszych serii szpiegowskich w historii współczesnego kina. Historia opowiedziana w tym filmie będzie kontynuacją tego, co zobaczyliśmy w "Dead Reckoning", w którym Hunt ze swoją ekipą wpadli na trop zaawansowanej sztucznej inteligencji nazwanej "Entity". Ta, znajdująca się w niepowołanych rękach może wywołać zagrożenie dla globalnego bezpieczeństwa.