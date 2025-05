Serial Fallout oficjalnie z 3. sezonem. Premiera 2. części znacznie, znacznie szybciej

Serial „Fallout” okazał się znakomitą adaptacją gier i rozkochał w sobie widownię. Nadchodzące odcinki mają rozpocząć się bezpośrednio po dramatycznym finale 1. serii i zabiorą widzów w podróż przez pustkowia Mojave aż do postapokaliptycznego New Vegas - legendarnej lokacji dobrze znanej fanom materiału źródłowego. Zdjęcia do 2. serii zakończono w zeszłym tygodniu.



Według danych Amazona, „Fallouta” obejrzało już ponad 100 mln widzów na całym świecie, co plasuje produkcję w ścisłej czołówce najchętniej oglądanych tytułów w historii Prime Video. Nic dziwnego, że 3. serię zapowiedziano już teraz - jeszcze przed premierą „dwójki”. Amazon stworzył prawdziwy hit. I ma dla nas jeszcze jedną dobrą wiadomość: podczas corocznej prezentacji dla reklamodawców ujawniono nie tylko informację o przedłużeniu serialu na 3. odsłonę, lecz także - ku zaskoczeniu fanów - obwieszczono przyśpieszoną premierę sezonu 2.!