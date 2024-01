Willem Dafoe: 6 najlepszych filmów. Był świetny nie tylko w "Biednych istotach"

"Pluton" to film Olivera Stone'a, za który Willem Dafoe otrzymał nominację do Oscara za najlepszą kreację drugoplanową. "Pluton" jest amerykańskim filmem wojennym w reżyserii Olivera Stone'a, który sam był uczestnikiem uczestnikiem wojny w Wietnamie. Opowiada historię młodego żołnierza Chrisa Taylora, który wstępuje do armii i zostaje wysłany na wojnę w Wietnamie. Tam dołącza do oddziału dowodzonego przez dwóch zupełnie różnych sierżantów: Elias (grany przez Willemma Dafoe), który jest empatyczny i troszczy się o swoich żołnierzy, oraz Barnesa (grany przez Toma Berengera), bezwzględny i postrzegający wojnę jako okazję do ujawnienia swojej brutalności.



Produkcja Stone'a ukazuje brutalność i okrucieństwo wojny w Wietnamie oraz konflikty między żołnierzami, zarówno na polu walki, jak i wewnątrz jednostki. Jest to również obraz moralnego rozdarcia i dylematów, z jakimi borykają się żołnierze uczestniczący w wojnie, oraz krytyka polityki wojennej Stanów Zjednoczonych. "Pluton" zdobył wiele nagród oraz nominacji, w Tym Oscara dla najlepszego filmu.