Policjant wtargnął na scenę, na której grali Foremniak i Malajkat. Przerwano spektakl

Co na to policja? Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze wyjaśnia, że nie doszło do przerwania spektaklu, natomiast funkcjonariusz działał w interesie widzów.



Dostał zgodę od aktorów, a wszystko trwało kilkadziesiąt sekund. Poza tym uchronił widzów przed kosztami - informuje zielonogórska policja. Dodajmy, że odholowanie samochodu kosztuje 550 złotych, a dodatkowo właściciel byłby ukarany mandatem w wysokości 100 złotych oraz 1 punktem karnym.



„Imię” to francuska sztuka, której filmowa adaptacja ściągnęła do kin rekordową liczbę widzów. Film porównywano miedzy innymi do „Boga mordu”. W polskiej, teatralnej wersji „Imię” jest inteligentną komedią, która daje wiele okazji do śmiechu, ale też do refleksji. W rolach głównych występują m.in. Małgorzata Foremniak, Szymon Bobrowski, Wojciech Malajakt i Marcin Hycnar.