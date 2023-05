Pierwszy w historii Netfliksa serialowy spin-off popularnej serii filmów daje radę

"XO, Kitty" to serialowy spin-off cyklu "Do wszystkich chłopców" i zarazem pierwszy w historii Netfliksa odcinkowy projekt oparty na bazie pobocznych wątków z obrazu pełnometrażowego. Scenarzystka, showrunnerka i producentka wykonawcza (a przy okazji twórczyni materiału źródłowego), Jenna Han, tym razem skupiła się na postaci Kitty Covey, młodszej siostry Lary Jean, która wyruszającą we własną podróż w poszukiwaniu, jakżeby inaczej, prawdziwej miłości. Do roli Kitty powróciła dziewiętnastoletnia Anna Cathcart.



Covey, która wierzy, że ma ogromną wiedzę na temat miłości, przenosi się na drugi koniec świata - do Seulu. Tam rozpoczyna naukę w prestiżowym liceum swojej nieżyjącej mamy, gdzie otrzymała stypendium, oraz dołącza do chłopaka, z którym była związana (FaceTime!) mimo odległości tysięcy mil. A wówczas zaczynają się komplikacje i kłopoty. Sercowe, rzecz jasna.



