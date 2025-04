Yellowjackets, sezon 3. - gdzie obejrzeć serial? Polska premiera hitu już lada dzień

Pod koniec 2. sezonu „Yellowjackets” zostawiliśmy bohaterów w puszczy w dość krytycznej sytuacji - jednej z tych, które potęgują wątpliwości względem ich szans na dotrwanie do końca zimy. Co więcej, w grupie doszło do zmiany układu sił, co może dać podłoże pod personalne konflikty. Dorosłe bohaterki pod naciskiem Lottie próbują odtworzyć śmiertelny rytuał znany z buszu - co prowadzi do tragedii. Niezamierzone, ale jednak.



W 3. sezonie wreszcie nadejdzie lato, a Yellowjackets odniosą tym samym kruche zwycięstwo. Niestety, jednocześnie brak zaufania do przywództwa i narastające napięcia zagrażają ich szansom na ratunek.



W teraźniejszości na powierzchnię zaczną wypływać dawno pogrzebane sekrety. Kobiety, próbując kurczowo trzymać się resztek normalności, zmierzą się z trudnym pytaniem: kim tak naprawdę są i jakie mroczne prawdy ukrywają - zarówno przed sobą, jak i przed sobą nawzajem?



Polscy fani hitowej produkcji już wkrótce poznają odpowiedzi. Przynajmniej częściowo.