Johnny Depp oficjalnie wraca z wygnania. Tyle, że w filmie reżysera Śnieżki - jest zdjęcie

Przypomnę, że Depp i Cruz współpracowali już wcześniej przy trzech filmach: „Blow”, „Piraci z Karaibów: Na nieznanych wodach” oraz „Morderstwo w Orient Expressie”. Cruz należała również do najgłośniejszych sojuszników Deppa w trakcie jego batalii sądowej.



„Minęło wiele lat, odkąd po raz pierwszy z nim pracowałam. Zagraliśmy razem w trzech filmach, ale przede wszystkim mogę nazwać go swoim bliskim przyjacielem. (...) Zawsze imponowały mi jego dobroć, błyskotliwy umysł, talent i osobliwe poczucie humoru” — napisała Cruz w dokumentach sądowych.



Od 2018 r. gwiazdor występował głównie w mniejszych, niskobudżetowych produkcjach, takich jak „The Professor”, „City of Lies”, „Waiting for the Barbarians” czy „Minamata”. Jego ostatni projekt to „Modi”, który sam wyreżyserował - światowa premiera odbyła się we wrześniu ubiegłego roku na festiwalu w San Sebastian.



Czytaj więcej o Deppie: