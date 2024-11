Tłumaczymy, o co chodzi w nowym odcinku "Yellowstone". Co tu się odwaliło?

Będzie ciężko, co? Nie tyle dla Duttonów, co dla widzów, którzy za dużo zainwestowali w "Yellowstone", żeby odpuścić na ostatniej prostej. O ile 2. część 5. sezonu rozpoczęła się całkiem nieźle, o tyle jej kolejny odcinek już tak dobrze nie wygląda. Nawet jeśli nie mrugniecie podczas jego oglądania i tak może wywołać dezorientację. Jakbyśmy mieli dwie różne fabuły na siłę połączone w ramach jednego epizodu. Okazuje się jednak, że w tym szaleństwie jest pewna metoda.



UWAGA! Dalsza część tekstu zawiera SPOILERY z 9. i 10. odcinka 5. sezonu "Yellowstone".



Debiutujący dzisiaj na SkyShowtime 10. odcinek 5. sezonu w specyficzny sposób kontynuuje rozpoczęte wcześniej wątki. Dzieli się na dwie części, połączone ze sobą na słowo honoru. A raczej na metaforę. W sferze znaczeniowej nowego epizodu należy się bowiem doszukiwać jego sensu i spójności. W końcu przez 20 minut można poczuć się, jakbyśmy trafili do alternatywnej rzeczywistości, w której nie doszło do śmierci granego przez Kevina Costnera bohatera. O co w tym chodzi?