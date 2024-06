Wiemy, kiedy finałowe odcinki "Yellowstone" pojawią się na SkyShowtime. Jest konkretna data

Dość długo musimy czekać na finałowe odcinki "Yellowstone". W końcu pierwsza część 5. i zarazem ostatniego sezonu zadebiutowała w Stanach Zjednoczonych jeszcze w 2022 roku. Od tamtej pory wiele się wydarzyło. Prace nad finałowymi odcinkami ciągle przesuwano, co doprowadziło do tego, że Kevin Costner zdecydował się odejść z serialu, aby móc w pełni poświęcić się swojemu wymarzonemu projektowi - epickiej westernowej sadze "Horyzont". Wreszcie jednak twórcy i pozostali aktorzy wrócili na plan, aby dokończyć sagę Duttonów.



Zdjęcia do finałowych odcinków "Yellowstone" rozpoczęły się niedawno, bo pod koniec zeszłego miesiąca w Montanie. Scenariusz był co prawda gotowy od dłuższego czasu, ale trzeba było czekać na odpowiednią pogodę. Jak zdradziła Kelly Riley, aktorka wcielająca się w Beth Dutton, kręcenie tego serialu w śniegu z końmi jest niemożliwe. A we wspomnianym stanie trwa od listopada do maja.