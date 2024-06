Kevin Costner chętnie wróciłby do "Yellowstone". Postawił warunek

Co to za okoliczności? Kevinowi Costnerowi przeszkadzały ciągłe zmiany w grafiku produkcji, dotyczące prac nad finałowymi odcinkami. "Po pierwsze, robiłem to przez pięć lat, OK, i chcę pracować częściej niż raz do roku" - powiedział we wspomnianym programie. "W pewnym momencie straciliśmy cały rok i pomyślałem, że to nie może się więcej zdarzyć. To trwało nawet ponad rok. Muszę mieć możliwość robić inne rzeczy. Jest na to szansa, ale wszystko musi być przygotowane na dany termin, a tak nie było" - dodał.



