Polacy wolą reklamy niż płacić za dzielenie konta. Netflix po raz pierwszy pokonany przez inny serwis

Czy jesteśmy właśnie świadkami spadku zainteresowania Netfliksem? Cóż, nie byłbym tego taki pewien, trzeba jednak przyznać, że ta podmianka na szczycie listy popularności jest dość zaskakująca. Według najnowszego raportu „The Gauge” od Nielsena, w maju 2023 roku serwis YouTube osiągnął rekordowy dla siebie udział w streamingowych mediach w naszym kraju. To pierwsza w historii przegrana Netfliksa jeśli chodzi o oglądalność na ekranach Smart TV - choć udział koncernu w maju spadł jedynie do 1,6 proc., to wystarczyło.



Z 6,5 proc., które obejmują udział treści streamingowych, 3,2 proc. to „inne źródła”, a 1,7 proc. to właśnie YouTube (czyli jedynie 0,1 proc więcej niż Netflix, ale jednak). Można dopatrywać się w tym skutków egzekwowania dopłat za współdzielenie kont - wątpliwe jednak, by tendencja spadkowa się utrzymała. Należy pamiętać, że badanie dotyczy jedynie telewizorów Smart TV, a walka z dzieleniem kont Netfliksa przyniosła już firmie oczekiwane profity i wzrost liczby subskrybentów w niektórych krajach.



Czytaj także: