Nie dziwię się, że to fantasy nie trafiło do naszych kin. Nawet jeśli kręcono je w Polsce

Taka sytuacja: potężna wiedźma Gray Alys na życzenie królowej wyrusza w podróż ku mrocznym krainom, aby odnaleźć wilkołaka. W misji pomaga jej niestrudzony i twardy łowca Boyce. Razem muszą stawiać czoła kolejnym niebezpieczeństwom, a przede wszystkim zgubić żądnych ich krwi członków zakonu z inkwizytorskimi zapędami. W "Na zaginionych ziemiach" widać na pewno antymonarchistyczne i antyreligijne ambicje. Ta anarchistyczna w swym duchu opowiastka znacznie lepiej by jednak wybrzmiewała, gdyby stojący za kamerą Paul W.S. Anderson nie zachowywał się, jakby tyle co odkrył, że ChatGPT potrafi generować obrazki.



Trudno mówić w tym wypadku o rzeczywistym filmie, skoro produkcja wychodzi poza granice bezpośredniości, których do tej pory nawet Netflix nie przekroczył (jeszcze!). Boyce wchodzi na tereny idealne na zasadzkę, aby nas poinformować, że to miejsce idealne na zasadzkę i potem w rzeczoną zasadzkę wpaść i się z niej wydostać. Bo "Na zaginionych ziemiach" nie potrafi odciąć się od swojego literackiego oryginału. Co chwilę łamie zasadę "pokaż, nie mów", lubując się w sztucznie brzmiących dialogach, łopatologicznie tłumaczących nam przedstawiane wydarzenia. A przecież, nawet jeśli scenarzysta Constantin Werner miesza tu ze sobą porządki gatunkowe i stylistyczne - lubi zaglądać w rejony horroru czy steampunka - fabuła wcale nie jest taka skomplikowana, jakby twórcy sobie życzyli.