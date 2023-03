Żabson mówi, że Mia Khalifa nabrała do niego szacunku. Raper opowiedział o przeprosinach i rozmowie z modelką

Doceniła to, że publicznie w opisie ją przeprosiłem i jeszcze do niej napisałem bezpośrednio. Miała już różne sytuacje w życiu, podczas których raczej nikt jej nie przeprosił. Powiedziała, że ma do mnie szacunek, bo schowałem dumę do kieszeni i ją przeprosiłem. Dla mnie ważne było, żeby ją przeprosić, nawet jeżeli to by nic nie zmieniło zewnętrznie dla mnie.