Barack Obama współtworzył „Zostaw świat za sobą”. Amerykanie odpalili teorie spiskowe hicie Netfliksa

Ponieważ prezydent Obama jest wielkim miłośnikiem filmów, skupił się w swoich notatkach na próbach kinowego przedstawienia tego, co było w książce, w naprawdę interesujący sposób. Książka była na jego liście lektur, jest to jedna z jego ulubionych pozycji, więc bardzo chciał oddać jej sprawiedliwość - podobnie jak tematowi braku zaufania. To jest przestroga przed tym, co może się stać, jeśli nie mieć żadnych społeczności czy więzi, które nas zespalają. Tak naprawdę sporządził notatki dotyczące bohaterów, empatii, a także elementów katastrofy. Kontynuował: „Miał wiele notatek na temat bohaterów i empatii. To było bardzo wszechstronne. I służyło temu, aby zrobić z tego dobry film. Na tym się skupiał.