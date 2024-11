Przy okazji zaprezentowania pierwszego teasera, na stronie filmu pojawił się konkurs, w którym można wygrać zaproszenia do udziału w uroczystej premierze "100 dni do matury". Do wygrania 10 podwójnych biletów na czerwony dywan lub bilet dla całej klasy. Prapremiera produkcji odbędzie się 26 lutego 2025 r. w Warszawie.