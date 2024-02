Jeong Jin-man (w tej roli Lee Dong-wook) działał w Darknecie, gdzie sprzedawał wszelkiego rodzaju broń, urządzenia podsłuchowe oraz wszystko to, czego członkowie wywiadu, detektywi lub płatni zabójcy tylko zapragną. Niebezpieczne zajęcie przysporzyło mu wielu wrogów, a wszyscy oni skupili się po jego śmierci na jednej osobie, która dotychczas przebywała pod bezwzględną ochroną – młodej Jeong Ji-an. Zanim dziewczyna zdąży zorientować się, co w ogóle wydarzyło się w jej życiu w przeciągu ostatnich kilku dni, już w oddali czeka na nią wycelowany i gotowy snajper, atakują ją uzbrojone drony, a do drzwi puka bardzo dziwnie zachowująca się kobieta z pistoletem schowanym za plecami. Powiedzieć, że to sporo bodźców na raz, to jak nie powiedzieć nic.



Serial „A Shop for Killers” trzyma w napięciu już od pierwszych minut. Zdecydowanie nie daje chwili na oddech. Nawet te drobne, przyjemniejsze sceny są wręcz przepełnione rosnącym napięciem i poczuciem niepokoju. Produkcja dostępna na Disney+ potrafi zainteresować od razu i, co najważniejsze, to zainteresowanie skutecznie utrzymać. „A Shop for Killers” wyróżnia się także znakomitą grą aktorską i w tym przypadku nie ma żadnych wyjątków. Można powiedzieć, że jest to bardzo dobry kryminał w połączeniu z kinem akcji. Nie wiadomo do końca komu kibicować, z kim się utożsamić, a kogo lepiej, dla samej zasady, nie lubić. Pełno tam opowieści o doświadczeniach, które w stanie niewyjaśnionym ciążą przez całe życie, a rozwiązanie tajemnicy okazuje się być niezwykle trudne do przełknięcia. „A Shop for Killers” to tytuł, który przypadnie do gustu nawet tym bardziej wybrednym fanom koreańskich produkcji.