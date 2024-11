"Adoracja" Netfliksa byłaby świetnym serialem. Jeden błąd twórców przekreślił tę szansę

Nie dość, że w serialu pojawili się bliźniaczo podobni bohaterowie, to jeszcze każdy z nich dostał bardzo rozbudowane wątki. I podczas gdy zwykle jest to zaleta, to jednak przy takiej ilości postaci było to mylące i przytłaczające. Bo choć to wokół zniknięcia Eleny budowano całą historię, to nadmiar wątków pobocznych sprawiał, że odwracały uwagę od tego, co naprawdę ważne, wskutek czego sens tej produkcji trochę się zatracił - widzowie dostają wór skomplikowanych historii każdego z nastolatków i jest to nie do przejedzenia. Gdyby twórcy zdecydowali się położyć większy nacisk na tylko te elementy związane z zaginioną, serial byłby bardziej dynamiczny i zrozumiały.