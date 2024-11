To coś więcej niż horror. Film, który podbija Netfliksa, dał mi niewyobrażalną satysfakcję

Bo wszystko to, co robi, robi dobrze - a przy okazji przewyższa oczekiwania. „Zabawa w pochowanego” to, owszem, całkiem niezły slasher, ale podchodzi do gatunku w sposób nietuzinkowy. Inteligentny scenariusz umiejętnie balansuje między grozą a czarnym jak smoła humorem. Zgadza się: napięcie i niespodziewane zwroty akcji to jedno, ale autentycznie zabawne elementy czarnej komedii i wojna klas w tle (wiem, temat obecnie już nieco przeorany, ale „Ready or not” bawi się nim z lekkością i bez pozerstwa) - wraz bezbłędnie utrzymywanym tempem - gwarantują jakościową i nieoczywistą rozrywkę.