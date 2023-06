Gimper może nie mieć tyle szczęścia, by wyjść z twarzą po kolejnej dramie. Afer było znacznie więcej

Małżeństwo ma dwójkę, trójkę dzieci, te kobiety biedne są wymęczone i facet mówi: "Elo, chce mi się r*chać" czy "Mogę sobie pójść na prostytutki". Zdarza się, że kobiety mówią "idź". To ciężko to nazwać zdradą, bo on wyraża swoją potrzebę, ona, pomimo że może nie do końca jej to odpowiada, mówi "Dobra, da mi spokój. Mam jedno dziecko przy cycku, drugie mi płacze, trzecie to. Jak chłop pójdzie, wyładuje się, wróci, to będzie lepszym ojcem, lepszym mężem i tego może potrzebuje w tym momencie". To nie jest takie niespotykane

- skomentował Gimper.