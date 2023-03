PETA apeluje do twórców "Pierścieni Władzy" po śmierci konia. Żądają zmian

Trwają zdjęcia do 2. sezonu serialu "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy". 21 marca na planie znajdowało się ponad 30 koni. Niestety, jeden z nich zmarł - badania potwierdziły, że przyczyną była niewydolność serca. Amazon Studios podało, że do incydentu doszło podczas ćwiczeń przed próbami. Na miejscu znajdowali się weterynarz i przedstawiciel American Humane Association (amerykańska organizacja dbająca o dobro i bezpieczeństwo zwierząt)



Jak można się spodziewać, sytuacja wywołała powszechny sprzeciw. Stanowczo zareagowała m.in. PETA, czyli organizacja zrzeszająca członków walczących o prawa zwierząt. W przeszłości wielokrotnie podejmowała interwencje przy okazji różnych produkcji w celu nakłonienia twórców do rezygnacji z wykorzystywania żywych zwierząt do filmów i seriali.