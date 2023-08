Tutaj sprawa jest prosta: kolejność emisji jest jednocześnie chronologiczna. No i jeśli wciągnięcie już „Wojny klonów” (polecam razem z „The Bad Batch”!) oraz „Rebeliantów”, to warto polecieć za ciosem i odpalić sobie antologię „Tales of the Jedi”. To jedynie sześć odcinków, z których połowa poświęcona jest hrabiemu Dooku, a połowa uczennicy Anakina Skywalkera. A, i żebym nie zapomniał: Ahsoka pojawiła się też gościnnie w „Mandalorianine” i „Księdze Boby Fetta”!



Oczywiście zdaję sobie sprawę, że film, 7 sezonów „Wojen klonów” (na które składają się aż 132 odcinki!), 4 sezony „Rebeliantów” (łącznie 75 epizodów) oraz sześcioodcinkowa antologia „Tales of the Jedi” to wyzwanie i nie każdy ma czas na to, by taki ogrom materiału teraz nadrobić. Przygotowałem z tego względu zestawienie tych najważniejszych odcinków „The Clone Wars”, „Rebels” i „Tales of the Jedi” (i nie tylko!) z punktu widzenia widzów oglądających „Ahsokę”. Smacznego!