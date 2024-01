Ten polski film nie miał jeszcze swojej premiery, a już jest hitem

Po pandemicznym letargu coś się wreszcie w polskich kinach rusza. W minionym roku była to zasługa przede wszystkim "Barbenheimera", którego zobaczyli - nie przymierzając - wszyscy. Wielkim osiągnięciem może się jednak pochwalić również rodzima produkcja. "Chłopów" obejrzało bowiem ponad 1,7 mln widzów - to najlepszy wynik polskiego filmu od marca 2020 roku. Czy "Akademii pana Kleksa" uda się go pobić? Tytuł jest na dobrej ku temu drodze.



"Akademia pana Kleksa" to nowa adaptacja popularnej książki Jana Brzechwy. Twórcy podchodzą do kultowego oryginału dość swobodnie, aby dostosować fabułę do gustów współczesnej publiczności. Dość powiedzieć, że zamiast Adasia Niezgódki mamy Adę Niezgódkę. Do tego opowieść nastawiona jest na jak największą widowiskowość - to w końcu wielkie filmowe przedsięwzięcie. Czy opłacalne? Na to wygląda. Do kin wchodzi co prawda w najbliższy piątek, ale już zdążyło przypaść do gustu publiczności.



