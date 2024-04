Pamela Anderson dołącza do obsady nowej „Nagiej broni”. Zagra z Liamem Neesonem

Najnowsza odsłona „Nagiej broni” nie ma jeszcze oficjalnego tytułu. Do tej pory nie pojawiły się na ten temat żadne informacje. Fani słynnej serii otrzymali jedynie wiadomość, że Liam Neeson zagra jedną z głównych ról. Właśnie tą, za którą lata temu naprawdę wiele osób pokochało Lesliego Nielsena. Jest to decyzja dość śmiała, ale ostateczny efekt może być bardzo przyjemnym zaskoczeniem. Neeson nie miał do tej pory zbyt wielu okazji do tego, aby sprawdzić się w produkcjach komediowych. Mogliśmy oglądać go raczej w dramatach lub kryminałach. Kto wie, może ta kreacja okaże się być dla niego przełomowa. Przekonamy się o tym dopiero 18 lipca 2025 roku, ponieważ to właśnie wtedy ma odbyć się oficjalna premiera nowej „Nagiej broni”. Przy okazji publika będzie mogła ujrzeć Neesona na jednym ekranie z Pamelą Anderson. To jest dopiero wybuchowe połącznie. Ten swego rodzaju absurd pasuje jednak idealnie do klimatu, który tak urzekł nas w filmowym pierwowzorze.