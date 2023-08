Anioły i demony rządzą na Prime Video. Użytkownicy Amazona wiedzą co dobre

Zgodnie z oczekiwaniami, 2. sezon serialu "Dobry omen" narobił szumu na Amazon Prime Video, gdy tylko wleciał na platformę. W efekcie od tygodnia utrzymuje się na pierwszym miejscu najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie w Polsce. I bardzo słusznie, bo według krytyków jest nawet lepszy od swojego poprzednika. Według Rotten Tomatoes może bowiem pochwalić się wynikiem na poziomie 89 proc. pozytywnych recenzji, podczas gdy pierwsza odsłona ma ich 84 proc.



Co tak ujmuje krytyków i widzów w "Dobrym omenie"? Odpowiedź na to pytanie jest wręcz oczywista. To w końcu adaptacja powieści Neila Gaimana i Terry'ego Pratchetta, w której błyszczy charakterystyczny dla tego ostatniego humor. Do tego dochodzi wyśmienita gra aktorska. David Tennant i Michael Sheen stworzyli niedający się zapomnieć duet. Wcielają się w demona i anioła, próbujących zapobiec apokalipsie.



