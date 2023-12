"Reacher" kolejny tydzień z rzędu rządzi w Polsce na Amazon Prime Video. I nic dziwnego - ten serial to esencja czystej, akcyjniakowej rozrywki, która skupia się na gwarantowaniu widzom dobrej zabawy (rzecz jasna - jakościowej!), nie próbując udawać czegoś, czym nie jest. Klasa!



W ostatnich dniach doszło jednak do pewnej istotnej roszady w TOP 10 tytułów serwisu. Na 2. i 3. miejsce błyskawicznie wspięły się dwa filmy, które diametralnie się od siebie różnią. Pierwszy z nich to "Saltburn", który debiutował na różnych festiwalach, nie omijając też naszego Camerimage. Niestety, nikt nie zdecydował się na polską dystrybucję kinową (a szkoda, bo jest na co patrzeć) - film Emerald Lilly Fennell trafił zatem od razu do oferty Prime Video. Nagrodzona Oscarem za scenariusz do "Obiecującej. Młodej. Kobiety." twórczyni tym razem zafundowała nam miks Pana Ripleya z dramatem, czarną komedią i erotycznym thrillerem. Nieco słabszy, zbyt dosłowny trzeci akt nie odbiera przyjemności ze śledzenia poczynań bohaterów, z przeżywania estetycznych zachwytów, z rozkoszowania się znakomicie napisanymi dialogami.



Ta mroczna wersja "Księcia i żebraka" imponuje głównie formą, ale i treść ma sporo do zaoferowania. Obłędna, budująca zapadające w pamięć kreacje obsada jedynie dopełnia poczucia, że oto obcujemy z dziełem dopieszczonym pod naprawdę wieloma względami.