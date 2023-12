Amazon Prime Video wprowadza reklamy, ale nie tak, jak konkurencja. Trzeba będzie dopłacić, by zniknęły

Póki co - jak to zwykle bywa - decyzja nie obejmie wszystkich, a jedynie część rynków. 29 stycznia 2024 roku zmiana zostanie wprowadzona w USA, Wielkiej Brytanii, Kanadzie i Niemczech. W tym samym roku, ale nieco później, „wpadnie” do Australii, Meksyku, Hiszpanii, Francji i Włoch. Jak na razie zapowiedzi nie uwzględniają Polski, ale możemy bezpiecznie założyć, że to kwestia czasu - wydaje się jednak, że będziemy „bezpieczni” przynajmniej do ostatniego kwartału przyszłego roku.



Amazon rozesłał już maile do swoich klientów - informuje w nich, wzorem poprzedników, że ta decyzja była konieczna, by pozwolić na większe inwestycje w dostarczanie odbiorcom lepszych jakościowo treści. Nie wiemy, jak długie będą reklamy pokazywane w serwisie, ale firma przekonuje, że liczba spotów będzie znacznie niższa, niż w tradycyjnej telewizji. Koncern uspokaja też, że reklamy nie będą wyświetlane w treściach wypożyczonych w ramach VOD.



Póki co Polacy mogą wykupić dostęp do platformy za 10,99 zł miesięcznie lub 49 zł rocznie, co - nie da się ukryć - jest świetną ofertą. Nowi użytkownicy mogą też skorzystać z bezpłatnego okresu próbnego.