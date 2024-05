Czerwiec przywitał nas ciepłem i deszczem, ale kinomani raczej nie będą mieć powodów do narzekań. Serwisy streamingowe obfitują w nowe treści, wystarczy tylko przeprowadzić selekcję i wybrać to, co nas kręci. A my chętnie w tym pomożemy! Sprawdźmy, co nowego przyszykował dla nas Amazon Prime Video - myślę, że każdy znajdzie tu coś dla siebie.