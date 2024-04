Użytkownikom Amazona na razie rozpierducha w głowach. Ale zaraz przestraszy ich nowy horror

A tych nowości z minionego piątku trochę jest. Zacznijmy od powrotu, czyli 2. sezonu "Lazarus Project". To wciągający thriller science fiction o ściśle tajnej organizacji, która zajmuje się zapobieganiu wymieraniu gatunków. Jak to robi? I tu jest pies pogrzebany. Ma bowiem możliwość cofania czasu. Wciąż jednak nie jest to łatwe zadanie. Czy w nowych odcinkach bohaterowie radzą sobie z nim równie brawurowo, co w pierwszej odsłonie serialu? Może nawet bardziej. Dlatego jakbyście po seansie potrzebowali nieco ochłonąć, na Amazon Prime Video możecie też już odpalić "How to Date Billy Walsh". Jak sama nazwa wskazuje to akurat komedia romantyczna.



"How to Date Billy Walsh" opowiada o chłopaku, który utknął we friendzone. Archie i Amelia znają się i przyjaźnią od dzieciństwa. Kiedy on w końcu postanawia wyznać jej miłość, ona zakochuje się w nowym uczniu. Główny bohater postanawia ich rozdzielić, ale paradoksalnie pcha ich bardziej ku sobie. Brzmi jak tandetny romcom dla nastolatków? Warto go jednak sprawdzić. W końcu w tytułowej roli występuje Tanner Buchanan. Tak, ten co zawojował serca użytkowników Netfliksa w "Cobra Kai".