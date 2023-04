Gwiazdor fenomenalnego serialu Netfliksa w centrum skandalu. Twórcy wydali oświadczenie

David Choe, który w świetnej, dystrybuowanej przez Netfliksa "Awanturze" od studia A24 wcielił się w rolę Isaaca (kuzyna głównego bohatera), jeszcze kilka lat temu był znany przede wszystkim jako uliczny artysta i gospodarz podcastu "DVDASA". Premiera wspomnianego serialu sprowokowała przywołanie kwestii rzekomej seksualnej napaści.



W czym rzecz? Otóż w jednym z odcinków wspomnianego podcastu (rok 2014) Choe podzielił się ze słuchaczami pewną historią. Była to szokująca opowieść o tym, jak swego czasu zmusił masażystkę do seksu oralnego. Sam określił się mianem "odnoszącego sukcesy gwałciciela" i przyznał, że to, co zrobił, było gwałtem. W tym samym odcinku pokusił się też o logiczny fikołek ("Chcę tylko powiedzieć, że przyznaję, że to był gwałt, ale nie jestem gwałcicielem!" - podsumował). Cały ten wątek obiegł media i wywołał niemały skandal. Choe stwierdził później, że zmyślił tę historię w ramach "poszerzenia swojej sztuki".