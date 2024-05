Po nowej komedii Netfliksa trzeba umówić się do dentysty. Jest tak sucha, że połamie wam zęby

"Seinfeld" do swojego trzeciego sezonu stał się najchętniej oglądanym sitcomem w amerykańskiej telewizji. Skończył się co prawda w 1998 roku, ale jego powtórki do dzisiaj cieszą się ogromną popularnością. Jego twórca i aktor wcielający się w tytułową rolę (swoje alter ego) Jerry Seinfeld powinien więc zadowolić się tantiemami, a nie niszczyć sobie markę współpracą z Netfliksem. W "Bez lukru" próbuje bowiem udowodnić, że wciąż ma to coś. To za co fani pokochali jego poczucie humoru. Ostrzegam ich w dobrej wierze: nie ma!



"Seinfeld" był wzorcową komedią obserwacyjną. Serial pełnymi garściami czerpał z aktualnych wydarzeń, jednocześnie skupiając się na postaciach, z którymi Amerykanie łatwo mogli się utożsamiać. "Bez lukru" chce uwodzić użytkowników Netfliksa tym samym podejściem, ale skręca w stronę nieznośnego absurdu. Akcja rozgrywa się w latach 60., w alternatywnej wersji Stanów Zjednoczonych, gdzie wszyscy mają obsesję na punkcie śniadań. Serio! Nawet w telewizji mówią o nowościach z branży płatków śniadaniowych. To jedyne danie, jakie ludzie jedzą w ramach pierwszego posiłku. Nie ma niczego innego i właśnie nadchodzi pora, aby to zmienić.